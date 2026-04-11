プロ野球パ・リーグは10日、ロッテと西武の1試合を実施。開催予定だった楽天とオリックスの試合は、降雨の影響で中止となりました。5連敗中と最下位につけていたロッテは、5位・西武と対戦。2回に寺地隆成選手のタイムリーで先制すると、4回にも寺地選手にタイムリーが生まれリードを奪います。しかし8回裏に逆転タイムリーを浴び、1点ビハインドで9回を迎えます。それでもここでロッテ打線が奮起。この回からマウンドにあがった西