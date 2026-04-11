【イスラマバード共同】市街地でライフルを持った警察官らが通行車両に目を光らせ、住宅街を武装した兵士が巡回する。11日に交戦後初の米イラン協議が設定されたパキスタン首都イスラマバードでは、当局が1万人以上を動員して厳戒態勢を敷いた。「全人類の平和のために成功してほしい」。戦闘終結に向けた協議の行方を市民らは固唾をのんで見守った。協議前日の10日午後、政府機関が集まるレッドゾーン周辺は人影もまばらで、