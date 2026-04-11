長崎県松浦市教育委員会は１０日、同市・鷹島沖の海底で発見された鎌倉時代の元寇（げんこう）船の木板に、元（モンゴル帝国）の年号「至元十二年」（１２７５年）が墨書されているのを確認したと発表した。元の２度目の来襲（弘安の役・８１年）の６年前にあたり、専門家は「年代的に元寇船であることを裏付ける貴重な文字資料」と評価している。弘安の役では、中国南部・江南地方などから押し寄せた元寇船約４４００隻が鷹島