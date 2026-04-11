カラテカ・入江慎也氏が、相方の矢部太郎との２ショットをアップした。１０日にインスタグラムを更新し、「４月８日誕生日当日は、相方矢部と、二人の共通のお世話になっている方と、三人でご飯でした」と４９歳の誕生日を祝ったことを報告。「たまたま僕の誕生日当日。中々気をつかったな笑出会ってから誕生日当日の夜、一緒にいることは、初めてだった笑」とつづり、ケーキを手した記念写真を掲載。「いい年に出来るよう