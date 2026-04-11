タレント・熊切あさ美がトレーニングショットが公開された。１１日までに自身のインスタグラムに「今日は＠ｂｕｎｇｅ＿ｅｂｉｓｕバンゲからの始まり新田明臣さんに楽しく追い込んで頂き＠ａｋｅｏｍｉｎｉｔｔａカラダはもちろんココロもスカッと午後も頑張れる」とつづった。さらに「この写真、足が長く写ってる」と記し、トレーニングショットを公開した。この投稿に「あさ美さん脚長っ」「バンゲからの始まりで