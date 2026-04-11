吉田優花が、4月6日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』16号グラビアに登場！ 吉田優花 ©押尾健太郎／集英社 【プロフィール】吉田優花（よしだ・ゆうか）2003年7月20日生まれ東京都出身身長160cmB88 W64 H89 血液型＝A型特技＝テニス趣味＝ドライブ女優として舞台を中心に活動中。最新DVD『清純プリンセス』（ラインコミュニケーションズ）が大好評発売中。公式X【@Yuk