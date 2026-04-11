29勝19敗で5位の新潟アルビレックスBBは11日からホームで三重との2連戦に臨む。10日はアオーレ長岡で最終調整を行った。プレーオフ準々決勝のホーム開催権をゲットできる4位の岡山とは2ゲーム差。チーム最年長であるPGの五十嵐圭（45）は、残り4試合を勝つためにベテランの意地を見せてチームを引っ張るつもりだ。もう負けることは許されない。8位までに権利が与えられるプレーオフ出場は決めているものの、4位までがプレーオ