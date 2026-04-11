【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比26銭円安ドル高の1ドル＝159円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1719〜29ドル、186円77〜87銭。米イランによる協議を控えて様子見姿勢が強く、持ち高調整で円を売ってドルを買う動きが優勢だった。