【ラ・リーガ第31節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 1-1(前半0-0)ジローナ<得点者>[R]フェデリコ・バルベルデ(51分)[ジ]トマ・ルマル(62分)<警告>[R]キリアン・ムバッペ(35分)、フェデリコ・バルベルデ(76分)[ジ]ウーゴ・リンコン(88分)観衆:70,885人