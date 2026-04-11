ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が10日、ラ・リーガ第31節アラベス戦(11日)に向けた記者会見に出席し、MF久保建英の83日ぶりの公式戦復帰に向けて「プレーできるはずだ」と前向きな見通しを述べた。バスク地方の地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』などが伝えている。久保は1月18日のバルセロナ戦で敵陣にスプリントをした際、左ハムストロング肉離れの重傷を負い、プロキャリアで初めて筋肉系トラブルによる