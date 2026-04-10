マークスタイラー（MARK STYLER）による「ムルーア（MURUA）」が、ブランド20周年を記念し、アニバーサリープロジェクトを始動した。現在、同プロジェクト内のコラボレーション企画の第1弾として、韓国発のストリートブランド「オープニングプロジェクト（Opening Project）」とのコラボレーションアイテムを通販サイト ランウェイチャンネル（RUNWAY channel）およびゾゾタウン（ZOZOTOWN）で予約販売している。なお、ムルーア