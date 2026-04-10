「無印良品」を運営する良品計画が、2025年9月〜2026年2月期連結業績を発表した。売上高に相当する営業収益は前年同期比14.8％増の4385億円、営業利益は同24.8％増の450億円、純利益は同34.5％増の342億円と、それぞれ過去最高を記録した。好調を受け、2026年8月期の業績予想を上方修正している。【画像をもっと見る】国内外の店舗数の増加と、海外事業における既存店売り上げの大幅な伸長が好調に寄与した。セグメント別では