オンワードホールディングス（以下、オンワードHD）が、2026年2月期（2025年3月〜2026年2月）の通期決算で海外事業が2015年2月期以来11期ぶりとなる営業黒字化を達成したと発表した。ヨーロッパ事業、アメリカ事業、アジア事業の合計営業損益が2億円の黒字（前期は1億円の赤字）となり、同社の保元道宣社長は「2019年2月期から実施してきたグローバル構造改革の節目となった」と話す。【画像をもっと見る】内訳を見ると