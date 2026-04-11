リーグ・アン 25/26の第29節 マルセイユとメッスの試合が、4月11日04:05にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハ