「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」が、星座をモチーフにした新作コレクション「ザ ゾディアック カプセル（THE ZODIAC CAPSULE）」を発売した。マーク ジェイコブス 表参道店、渋谷パルコ店、公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】同コレクションは、キャンバストート（4万6200円）、バッグチャーム（8800円）、キャップ（1万3200円）の3型で構成。それぞれ各星座のデザインをあしらった12種類を