「アディダス（adidas）」が、スポーツ後のリフレッシュをサポートするリカバリーサンダル「ピュアチル（PURECHILL）」を発売した。アディダス ブランドセンター 渋谷や、アディダス ブランドコアストアの各店舗、アディダス ブランドフラッグシップストア 宮下、アディダス公式オンラインストア、アディダス アプリ、全国のアディダス取扱店舗で取り扱っている。【画像をもっと見る】同シューズはスリッポンタイプで、柔らか