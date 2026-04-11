きょう4月11日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系で、「好きなものを同じ深さで語る時、そこには熱いマントルが沸いている」をコンセプトに、特定のテーマを愛してやまない人々が集結するトークライブSHOW「THEマントルトーク」を放送。日本テレビ系では現在、クイズを解いて限定QUOカードに応募できるデータ放送連動企画「コナン祭り」を開催中。そこで今回のテーマは、もちろん『名探偵コナン』！4月10日（金）に劇場版第29