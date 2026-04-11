4月15日（水）よる10時 第2話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。4月22日（水）放送の第3話に、山口馬木也、岩瀬洋志、遠藤久美子のゲスト出演が決定！山口は、第3話の事件の舞台となる通天閣近くのジュエリーショップ「ジュエリーサトウ」のデザイナー・彫金師の辰雄を演じる。カズト探しのために店を訪れたルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）は、辰雄に通天閣と縁深い江戸