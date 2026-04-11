毎週土曜 あさ5時55分〜・毎週日曜 あさ7時30分〜放送の日本テレビ系「シューイチ」。あす4月12日（日）OAの「シューイチ」内コーナー「シューイチプレミアム」に、December 10（ディセンバー・テン）が出演！December 10は、ワン・ダイレクションの生みの親であるサイモン・コーウェル氏が選出した平均年齢17.8歳の7人組ボーイバンド。今年2月に開催したイギリスでのツアーのチケットはわずか1分で完売。さらに、先日都内で開催さ