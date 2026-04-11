◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)卓球のWTTコンテンダー太原は10日、男女のシングルス2回戦が行われました。女子はトップ10以内の選手が不在の中で第1シードの大藤沙月選手(世界ランク13位)が香港のSU Tsz Tung選手(同88位)と対戦し、3-1で勝利。第2ゲームまで相手を寄せ付けない圧巻の強さを見せつけると、第3ゲームは奪われますが第4ゲームでは11-0で圧倒し勝利しました。平野美宇選手(同36位)は、1回戦で木原美悠選