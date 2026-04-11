きのうは全国的に春の嵐になりましたが、きょうは西日本・東日本中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。ただ、季節外れの暑さになる所があり、黄砂も飛ぶ可能性があります。きょうの最高気温は、北陸から北できのうと同じか低い所が多くなりますが、東北南部と関東から西の太平洋側を中心にきのうより高く、5℃以上高い所もありそうです。5月並み、6月並みの陽気の所が多く、静岡は28℃、東京は27℃と今年初の夏日になるでしょ