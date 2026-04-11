◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(10日、バンテリンドーム)阪神は10日の中日戦に逆転勝利。9回2アウトまでビハインドとされていたものの、代打起用された前川右京選手が逆転タイムリーを放ちました。試合後のヒーローインタビューに登場した前川選手は「今年初ヒットがこのような形で(勝利に)貢献できたんで、めっちゃ嬉しかったです」と笑顔。前川選手はその言葉通り、逆転打を放って2塁に到達するとガッツポーズをくり返しな