有機フッ素化合物「PFAS（ピーファス）」。人体への有害性が指摘され、4月から水道の水質基準が設けられました。10年前、全国で最も早く水道水から「PFAS」が検出された沖縄。発生源の調査や取り除く費用の負担で揺れています。【写真を見る】PFAS問題 揺れる沖縄、除去費用めぐる国との溝「汚されたのに私たちが払うのか」沖縄の水とPFAS 母たちの不安3月下旬、沖縄県南部の医療施設に集まったのは、妊婦や産後1年未満の女性、約1