アメリカとイランによる戦闘終結にむけた協議が注目される中、イランの代表団が到着したと、開催地のパキスタン政府が明らかにしました。イランの国営メディアによりますと、代表団はガリバフ国会議長やアラグチ外相らだということです。また、イランは声明で「2週間以内にイラン側にとって受け入れ可能な合意が成立しない場合、また敵対行為が始まれば、われわれは中東におけるイスラエルおよびアメリカの利益に対して壊滅的な打