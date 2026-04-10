せっかく実った恋が「長続きしない」と悩む女性は少なくありません。もちろん男性側に問題がある場合もありますが、知らず知らずのうちに相手から「飽きられやすい」行動パターンに陥っている可能性もあるでしょう。そこで今回は、男性の気持ちが徐々に離れていく女性の「共通点」を紹介します。「おまかせモード」になることが多い交際が始まると安心感から、「どこに行く？」「何を食べる？」など、あらゆる判断を男性側に任せて