始まりは甘くても、徐々に窮屈さや疲れを感じる恋愛関係に陥ってしまう女性は少なくありません。実はその原因、彼氏の言動にあるのかも。そこで今回は、愛じゃなくて「執着」とわかる危険なサインを紹介します。プライベートを過剰に詮索してくる「昨日は誰と会ってたの？」「なんでその人とLINEしてるの？」など、プライベートの詮索が激しい男性との恋愛は、時間が経つほど苦しさが増していきます。一見、あなたへの愛情や関心の