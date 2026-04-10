男性からの「連絡が多い＝本命」とは限りません。むしろ大事なのは、回数より“中身”。同じLINEでも、本命に対してはやり取りの質が明らかに変わります。そこに、無意識の本音が出ています。“単なる連絡だけ”で終わらない男性は本命相手とのLINEは、連絡事項だけで終わりません。「今日こんなことがあった」「これ見て思い出した」など、用がなくても自然と会話を続けようとします。これは、つながっていたいという気持ちがある