男性と交際すると、最初はいい感じでも。だんだん関係性が悪くなってしまうことってあるもの。そこで今回は、そんな徐々に「うまくいかなくなるカップル」の特徴について紹介します。｜相手との共通の話題があまりない相手との共通の話題があまりないようだと、良好な関係のキープは難しくなります。共通の話題があると会話が盛り上がったり、一緒に出かけたりするきっかけになったりと、時を経るごとにどんどん距離が縮まるのを実