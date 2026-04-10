会えるのは彼の都合がいいときだけ。連絡のペースもタイミングも、なぜかいつも相手基準。そんな関係性に違和感を抱いたことはありませんか？不倫関係では、男性側の“自己中心的な考え方”が表に出やすくなります。ただそれは男性の性格というより「関係の構造」によるものです。「バレない範囲で」が最優先になっている男性としては家庭や立場を守る必要がある以上、行動の基準は常に“自分が困らないかどうか”。会う日も連絡の