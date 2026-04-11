米男子ゴルフ・マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕した。恒例のパー3コンテストでは「世界で一番かわいい3パット」として、微笑ましい光景に反響が広がった。ギャラリーの視線がグリーン上に向けられた。パターを握りしめ、懸命にカップを狙っていたのは幼児だった。白いオーバーオールに緑のマスターズキャップを身に