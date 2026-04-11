人気インフルエンサーの得丸あゆみが9日、自身のInstagramを更新し、息子の始業式に出席したことを報告。桜の木の下で映る母子2ショットを公開した。【写真】得丸あゆみ、日本人離れしたスタイルで魅せる！1st写真集『得あゆ』より得丸は、日本人離れした顔立ちと身長170cmの長身スレンダーボディでのトレーニングの姿、水着姿がSNSで話題となり、TikTokでは35万8000、Instagramでは24万2000のフォロワー数を誇るインフルエ