カレーハウスCoCo壱番屋の公式Xが11日までに更新。「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさん＆音乃瀬奏さんとのコラボキャンペーンがスタートすることを発表した。【写真】ココイチ制服のスバルさんと奏さんがかわいい公式Xは「【予告】＃ココイチホロライブ店開催店長に大空スバルさん、新米店員に音乃瀬奏さんを迎え、全国のココイチでお楽しみいただけるキャンペーンが4/16（木）から始まります！」と告知し、ココイチで