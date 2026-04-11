高市早苗首相（６５）は１０日、官邸を訪問した英国の伝説的ロックバンド「ディープ・パープル」と面会した。ハードロックやヘビーメタルのファンであることを公言している高市首相は、同バンドの熱狂的ファン。憧れのバンドへの興奮が隠しきれない歓談となった。「ＹｏｕａｒｅｍｙＧｏｄ！（私の神様！）」。高市氏はディープ・パープルのドラマー、イアン・ペイスに英語で語りかけ、サイン入りの日本製ドラムスティッ