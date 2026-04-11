元人気子役で女優の小林星蘭が、雰囲気ガラリな姿で「お知らせ」を明かした。１１日までに自身のインスタグラムで「おしらせ！」と書き始め、黒髪ロング、眼鏡をかけて印象を変えた近影を投稿。その上で「直近の告知です！４月１１日（土）すみだパークシアター倉にて舞台『明日の卒業生たち』１８：００公演のアフタートークに登壇いたします！」と舞台のイベントに参加することを明かした。「こちらの作品、私は２０２３