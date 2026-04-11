〈《有病率約1％》統合失調症の姉が大声で叫び続け…“ものすごいインパクト”の映像をなぜ公開したのか？「姉の尊厳を考えたら、本来使わないほうがいい」〉から続く統合失調症と思しき症状が現れてから25年間、精神科を受診できなかった姉。病気を認めず、南京錠をかけて姉を家に閉じ込めた両親。自身の家族にカメラを向けた藤野知明監督によるドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』が書籍化されました。【画像】「