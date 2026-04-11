人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。【画像】「とにかく意識が高い」人たちについて語るぐんぴぃさん。異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の対処法を指南するビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』は、文芸評論家・三宅香