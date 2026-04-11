〈《YouTube登録者数200万人》「バキ童」というキャラクターを演じなきゃ！と思ってしまい…ぐんぴぃ（36）の苦悩を見事に解決した“悩める社会人の必読書”とは？〉から続く人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。【画像】ぐんぴぃさんのブックオフ店長時代につい