高支持率を維持してきた高市首相だが、官邸では今、異常事態が起きている。秘書官とはろくに会話せず、官房長官ともメモでやり取り。体調は芳しくなく、「しんどいわ」と洩らすことも。知られざる内幕に迫った深層レポートの冒頭部分を公開する。（記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる）総理執務室にある誰の目も届かない「隠し部屋」Xでの発信が目立つ高市早苗首