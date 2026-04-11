1月21日、奈良地裁は、安倍晋三元首相銃撃事件で起訴（殺人罪等）された山上徹也被告（45）に無期懲役の判決を下した。山上被告の弁護団は判決を不服として控訴した。【画像】安倍晋三元首相のビデオメッセージその山上被告に判決公判の前と後で4回にわたり面会し、公判もほぼすべて傍聴したジャーナリストの鈴木エイト氏が、「文藝春秋」5月号（4月10日発売）に寄稿し、山上被告とのやり取りや裁判の全貌を明かしている。山上