世界33都市50万人を動員したワールドツアーを昨年成功させるなど、日本を代表する音楽家として活躍の場を広げる歌い手・Ado。【画像】Adoの歌声は世界中で愛されるそんなAdoが4月10日発売の「文藝春秋」5月号で、経済学者・成田悠輔氏と対談。ふたりの不登校体験から、AI時代の音楽の未来像まで、100分にわたって語り合った。Ado「私の出ない音域とかも歌わせて……」「私を含め人間の歌い手、歌手というのも、いい意味の未完