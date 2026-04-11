将来的には「コストコ」と「アウトレット」を接続？山梨県と埼玉県を結ぶ高規格道路として両県で事業が進む「西関東連絡道路」（約100km）。その山梨県側の終端部では、既存のバイパス道路のICを「ジャンクション」に改築する事業が進められています。すでに地域に根付いた箇所が、その姿を大きく変えていきそうです。【地図・写真で見る】これが「ジャンクション」に改修される予定のインターチェンジです西関東連絡道路の終