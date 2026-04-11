円安、1ドル160円台に近づくWTI原油先物価格はなお乱高下2026年春、日本経済は危機的な状況に直面している。中東情勢の緊迫化に伴って原油価格が高騰し、それと並行して円安が進行しているためだ。ドル円レートは1ドル＝160円近くと、近年の最低水準に接近している。WTI原油先物価格は、ホルムズ海峡の封鎖で一時は、1バレル119ドル台まで上昇、その後も110ドル台で推移していたが、7日、アメリカとイランの「2週間の停戦合意