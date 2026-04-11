「令和のオレンジプランかっ」 ソフトバンクは4月10日、新料金・サービス発表会を開催。「ペイトク2」「テイガク無制限」「ミニフィット2」などを発表した。 寺尾氏 冒頭、寺尾洋幸コンシューマ副統括が「事業環境の変化」として、ネットワーク品質の維持・向上や原価高騰、新技術への投資にお金がかかっているといい、安定した通信を維持していくために「料金改定に踏み切る」と宣言した。ぶっ