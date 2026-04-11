久保のコンディションは万全のようだ(C)Getty Imagesレアル・ソシエダの久保建英が、およそ3か月ぶりとなる公式戦出場に向けモチベーションを高めている。スペインメディア『as』が現地時間4月9日に配信したトピックの中で、久保の現状について、「今季終盤戦を迎えるにあたり、タケフサ・クボは一日も早い復帰を見据えており、その意気込みはズビエタでの日々の様子からも感じ取れる」などと報じた。【動画】「これこそがクボだ