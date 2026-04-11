エストラーダ戦に向け、引き締まった肉体を披露する那須川(C)CoCoKARAnext再起戦としてのハードルはかなりの高さ「やってやるからさ、見ててくれよ」決戦前日、無事に計量を終えたWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）は、自身のXに、そう投稿した。昨年11月の井上拓真（大橋）戦で格闘キャリア54戦目にして初黒星を喫した27歳にとって、人生で初めての再起戦となる。SNSで発信した「やってやる」の言葉には、覚悟が滲み出