All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった埼玉県在住65歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：fuga58年齢・性別：65歳・男性居住地：埼玉県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：680万円現在の預貯金：1500万円リスク資産：1000万円年金生活で月当たり2万円赤字年金生活で貯金ができているか、の問いに「