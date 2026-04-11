「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）広島の矢野雅哉内野手（２７）が、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となった１０日、守備から存在感を示し、チームの力になると意気込んだ。開幕を２軍で迎え、５日に今季初めて出場選手登録された。８日の巨人戦は九回の守備から遊撃手として途中出場。高い守備力でチームに貢献した上で、打席が巡ってくればバットでもアピールし、スタメンの座を狙っていく。横浜スタ