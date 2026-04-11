巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）が１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）で初登板、初先発する。巨人の新外国人が初登板で白星を挙げれば、２３年のグリフィン以来１０人目。前日の１０日はキャッチボール、ノック、走塁練習などで最終調整を行い「チームにポジティブな結果を持ってこられるような投球がしたい」と勝利を誓った。外国人枠の都合で開幕は２軍スタート。ハワードが４日のＤｅＮＡ戦で右足を負傷し離脱した