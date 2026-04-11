元ＡＫＢ４８でモデルの加藤玲奈が「旦那っち」とカフェデートする様子をアップした。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「時間潰しに旦那っちとスタバへ行った時の」とつづり、店内で夫と記念撮影。「スタバではいつもほうじ茶クラシックティーラテ飲む…」とお気に入りのドリンクメニューも明かした。ともに黒いＴシャツ、ジャケットを肩掛けしたペアルック風コーデ。フォロワーは「れなっちも旦那っちも素敵！！」