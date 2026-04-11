突然ですが、「（公財）」の正式名称知っていますか？あまり知られていないかも…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「公益財団法人」でした！「（公財）」とは、「公益財団法人」を省略して表した略記です。公益財団法人とは、個人や企業などから集めた財産をもとに運営される法人のうち、学術、文化、福祉、教育、環境保全、地域振興など、不特定多数の人々の利益につながる「公益目的事業」を行う団体のことです。一般